Keleş: Konut fiyatlarında büyük artışlar yaşandı

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, paketin sektörümüz ve vatandaşlarımız adına eksikleri olmasına rağmen olumlu olduğunu dile getirdi. Müteahhitlere de seslenen Keleş, “Açıklanan paketlerin ardından bir gecede fiyat artışları yaparak sektörümüzün itibarına ve güvenine zarar verilmesine hep birlikte karşı duralım, fırsat vermeyelim” dedi.

KONUT FİYATLARI

Başkan Keleş; “Cumhurbaşkanımız daha önce 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşın uygun şartlarda ev sahibi yapıldığını hatırlatarak bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle vatandaşlarımızın ev sahibi olduğuna dikkat çekti. Fakat son dönemlerde inşaat temel malzemelerine genel orantısız zamlar, konut üretiminin baskılandığını, pandeminin buna sebebiyet verdiğini, emtia artışlarının ve 2018-2019 yıllarında sektörün ciddi zarar ederek zorlanmasının sebebi ile de konut üretiminin ciddi anlamda düştüğünü görmekteyiz.

İNŞAAT MALZEMELERİ

Sektör olarak konut maliyetlerindeki özellikle son 1 yılda % 300 oranında gerek inşaat malzemelerinde gerekse arsa maliyetlerindeki artışlardan dolayı konut fiyatlarının ister istemez vatandaşın alım gücünden uzaklaşmasına sebep olmaktadır, vatandaşın konuta erişimin kolaylığının; daha çok inşaat maliyetlerinin düşürülmesine yönelik bir destekle sağlanacağı düşüncesindeyiz ”dedi.

KONUTA ERİŞİM

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 finansman paketini açıklamasının ardından sektöre yeniden canlılık gelebileceğini ve dar gelirli ailelerimizin konuta erişimi için önemli bir adım olduğu düşüncesindeyiz” diyen Keleş, “Bizim arzumuz temel inşaat maliyetlerine gelen aşırı zamların düşürülmesi, arsa maliyetlerin düşürülmesi dolayısıyla konut maliyetlerinin düşürülmesi ile birlikte orta ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi daha gerçekçi olacaktır” açıklamasında bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİLERİ

Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek vereceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahallelerde parsel bazlı sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağını ve özellikle hak sahipleri ile müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri bu projelerin denetimini de yine ilgili kuruluşlarımız vasıtasıyla daha sıkı şekilde gerçekleştireceğini dile getirdi.

YENİ KARAR HAYIRLI OLSUN

Başkan Keleş, “Ülkemiz ve şehrimizin deprem kuşağından da olması sebebi ile kentsel dönüşüm bekleyen birçok yapı stoku oluştu. Kentimizin kentsel dönüşüme girmesini beklediğimiz birçok alan birçok yapının olduğuna dikkat çekilerek, kentsel dönüşümü kapsayan tüm yapıların biran önce yenilenmesi gerektiği ifade edildi. Alınan kararların sektör paydaşlarımız ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.