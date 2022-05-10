İnşaat sektöründen istihdama büyük katkı

TÜİK Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı. Şubat 2022’yi baz alan çalışma, inşaat sektörünün istihdama sağladığı katkıyı gözler önüne serdi. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak inşaat sektöründe %1,3 arttı. Açıklanan verileri ve inşaat sektörünün binlerce kişiye iş kapısı açarak ülke ekonomisine nasıl katkı sağladığını değerlendiren Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım, sektörün gösterdiği gelişmenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımına bakıldığında; Şubat 2022 rakamları, geçen yılın Şubat verilerini geçerek bir yılda inşaat sektöründe 16 bin 854 kişi fark ile 1 milyon 329 bin 654 kişiye istihdam sağlandığını gösterdi.