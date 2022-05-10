TÜİK Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı. Şubat 2022’yi baz alan çalışma, inşaat sektörünün istihdama sağladığı katkıyı gözler önüne serdi. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak inşaat sektöründe %1,3 arttı. Açıklanan verileri ve inşaat sektörünün binlerce kişiye iş kapısı açarak ülke ekonomisine nasıl katkı sağladığını değerlendiren Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım, sektörün gösterdiği gelişmenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımına bakıldığında; Şubat 2022 rakamları, geçen yılın Şubat verilerini geçerek bir yılda inşaat sektöründe 16 bin 854 kişi fark ile 1 milyon 329 bin 654 kişiye istihdam sağlandığını gösterdi.
10 May 2022 - 16:00- Ekonomi Güncelleme: 10 May 2022 - 16:04
İnşaat sektöründen istihdama büyük katkı
Doğan Grup CEO’su Erdoğan Yıldırım, MAG Business'a yaptığı açıklamada Şubat 2022 TÜİK Ücretli Çalışan İstatistiklerini değerlendirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.