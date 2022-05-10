ŞOK Marketlerin istihdamı 40 bine ulaştı

ŞOK Marketler, 2022 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. 2022 yılının ilk çeyreğinde 40 bine varan istihdamı ve yatırımlarıyla ekonomiye katkı sağlamaya devam eden şirketin cirosu, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 10,2 milyar TL oldu.

ONLİNE ALIŞVERİŞ

Yılın ilk üç ayında yeni açılışlarla mağaza sayısını 9 binin üzerine çıkaran ŞOK Marketler’in online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK yatırımları da artarak devam etti. Kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerine sunmaya devam ettiklerini belirten ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağlıyoruz” dedi.