10 May 2022 - 16:03- Ekonomi G: 10 May 2022 - 16:05

ŞOK Marketlerin istihdamı 40 bine ulaştı
ŞOK Marketlerin istihdamı 40 bine ulaştı mask

ŞOK Marketler, 2022 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. 2022 yılının ilk çeyreğinde 40 bine varan istihdamı ve yatırımlarıyla ekonomiye katkı sağlamaya devam eden şirketin cirosu, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 10,2 milyar TL oldu.

ONLİNE ALIŞVERİŞ

Yılın ilk üç ayında yeni açılışlarla mağaza sayısını 9 binin üzerine çıkaran ŞOK Marketler’in online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK yatırımları da artarak devam etti. Kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerine sunmaya devam ettiklerini belirten ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağlıyoruz” dedi.

10 May 2022 - 16:03 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.172.874 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
ŞOK Marketlerin istihdamı 40 bine ulaştı mask
ŞOK Marketlerin istihdamı 40 bine ulaştı
İnşaat sektöründen istihdama büyük katkı mask
İnşaat sektöründen istihdama büyük katkı
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Adel Kalemcilik iz bırakacak mask
Adel Kalemcilik iz bırakacak
Kimpur’dan 175 milyon TL’lik kar   mask
Kimpur’dan 175 milyon TL’lik kar  
Kırmızı ete 7 TL zam beklentisi mask
Kırmızı ete 7 TL zam beklentisi
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL