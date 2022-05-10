ŞOK Marketlerin istihdamı 40 bine ulaştı

ŞOK Marketler, 2022 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. 2022 yılının ilk çeyreğinde 40 bine varan istihdamı ve yatırımlarıyla ekonomiye katkı sağlamaya devam eden şirketin cirosu, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 10,2 milyar TL oldu.
ONLİNE ALIŞVERİŞ
Yılın ilk üç ayında yeni açılışlarla mağaza sayısını 9 binin üzerine çıkaran ŞOK Marketler’in online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK yatırımları da artarak devam etti. Kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerine sunmaya devam ettiklerini belirten ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağlıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.