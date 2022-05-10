ING ekonomiye desteğini sürdürdü

ING Türkiye, 2022 yılının ilk çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Sermaye yeterlilik oranı %19.06 olarak gerçekleşen ve konsolide aktif toplamı 90.8 milyar TL olan ING Türkiye, bu dönemde 61.8 milyar TL’si nakdî olmak üzere ekonomiye toplam 73.4 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile kaynak sağladı.
FİNANSAL TABLO
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “ING olarak, bu dönemde ülke ekonomisine sağladığımız kaynağı yüzde 16 oranında artırdık. Finansal tablolarımızda sergilediğimiz sağlam performans ile beraber dijital liderlik hedefimizde de güçlü adımlar attık. Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık yaklaşımımız doğrultusunda yeni ürün ve hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunmaya devam ettik” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.