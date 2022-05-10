10 May 2022 - 16:04- Ekonomi G: 10 May 2022 - 16:06

Bizim Toptan cirosunu yükseltti
Bizim Toptan cirosunu yükseltti mask

Bizim Toptan, çoklu kanal stratejisi, güçlü dijital altyapısı ve esnaf dostu iş modeli Seç Market ile 2022’nin ilk üç ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62,3 artırarak büyümesini sürdürdü. Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, “Gelirlerimizin artmasında dijitalleşmenin önemli payı var” dedi.
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10 May 2022 - 16:04 - Ekonomi

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