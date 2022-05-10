Arduç: 81 bin yeni seçmeni kapı kapı ziyaret edeceğiz

CHP Kocaeli Gençlik Kollarının günlerdir hazırlandığı yeni seçmen ziyaretleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Arduç, “Gençlik Kolları İlçe Başkanlarımızla, genç meclis üyelerimizle, gönüllü arkadaşlarımızla Kocaeli’de seçim startını vereceğiz. İlk defa oy kullanacak 81 bin seçmeni kapı kapı ziyaret edip, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun mektubunu seçmenlerimize teslim edeceğiz. Bununla ilgili ilçelerde yeni seçmen komisyonlarımızı kurduk, 14 Mayıs Cumartesi günü il binamızda eğitimleri tamamlayıp, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı bir programla startı vereceğiz” dedi.

“19 MAYIS’TA ANKARA’DAYIZ”

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Sorumlusu Caner Arduç, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Kocaeli Gençlik Örgütlerimiz, Ankara’da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Anıtkabir’e yapılacak yürüyüş için maksimum katılımla ilimizi temsil edecek. Her ilçemizden kalkacak otobüsler ile 500 genç arkadaşımızla yürüyüşte yerimizi alacağız, bu noktada il gençlik kollarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar” dedi.

“MİLLETİN SESİ MİTİNGİMİZ’ İÇİN BURSA’DA OLACAĞIZ”

Arduç, bölge sorumlusu olarak miting için önümüzdeki 1 hafta boyunca Bursa’da olacağını belirtti. Arduç, “Ekonomik sıkıntılardan bunalmış, geçinemeyen milyonlarca vatandaşımızın sesi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bursa’dan 21 Mayıs’ta tüm Marmara’ya ve tüm Türkiye’ye yeni mesajlar verilecek. Biz de gençlik örgütleri olarak Bursa’da 21 Mayıs’ta Kent Meydanı’nda saat 17:00’de gerçekleştirilecek Milletin Sesi 2 Mitingimiz için 1 hafta boyunca sokak sokak gezerek vatandaşlarımızı mitinge davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.