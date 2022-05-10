Başkan Söğüt: Projeleri birlikte hayat veriyoruz

Başkan Şener Söğüt ile birlikte buluşmada; AKP Milletvekili Sami Çakır ve AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da yer aldı. Namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Söğüt, onlardan gelen talepleri dinledi ve bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.
BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRİYORUZ
İnsan odaklı projeler ile Körfez’i güzelleştirmek adına gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Tabi bunları yaparken istişareye önem veriyoruz. Atacağımız her adımı önce sizlerle paylaşıyoruz. Bu birlik ve beraberlikle de Körfez’de güzel işlere imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.