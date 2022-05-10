10 May 2022 - 16:09- Gündem G: 10 May 2022 - 16:11

Başkan Söğüt: Projeleri birlikte hayat veriyoruz

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Milletvekili Sami Çakır ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Söğüt: Projeleri birlikte hayat veriyoruz mask
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Başkan Şener Söğüt ile birlikte buluşmada; AKP Milletvekili Sami Çakır ve AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da yer aldı. Namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Söğüt, onlardan gelen talepleri dinledi ve bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRİYORUZ

İnsan odaklı projeler ile Körfez’i güzelleştirmek adına gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Tabi bunları yaparken istişareye önem veriyoruz. Atacağımız her adımı önce sizlerle paylaşıyoruz. Bu birlik ve beraberlikle de Körfez’de güzel işlere imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.

10 May 2022 - 16:09 - Gündem

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