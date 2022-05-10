Alkol ruhsatı yine komiyonda! 40 dakikalık mecliste 2 tartışma

İzmit Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis toplantısı bugün belediye binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplam 24 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hüriyet İsveç’te olduğu için mecliste Başkanvekili Çetin Sarıca Başkanlık yaptı. Meclis toplantısında gündem maddeleri öncesi meclis üyelerinin önergeleri görüşüldü. MHP’liler tarafından sunulan ilk önergede belediye tarafından alınan mobilyalar ve ihale bilgileri soruldu. Bir başka önergede ise belediye tarafından Ayazma Mahallesinde kurulan aşevinin malzemelerinin ne yolla temin edildiği soruldu.

“TÜM BELGELER ZATEN İNCELENDİ”

AKP tarafından sunulan bir önergede ise denetim komisyonunda yer alan iddialar ile ilgili 5 meclis üyesinden oluşan İnceleme Ve Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi. Önerge ile ilgili söz alan meclis başkanı Çetin Sarıca, “Denetleme komisyonu görev aldı ve inceledi. Eğer bir iddiasınız varsa suç duyurusunda bulunursunuz” ifadelerini kullandı. Ardından söz alan AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, “Bu Meclis başkanını görevidir. Bu yasaya dayanarak birçok belediyede araştırma komisyonu kuruldu. Neyden kaçıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Ardından tekrar söz alan meclis başkanı Sarıca, “Bir yerden kaçtığımız yok. Eksik gördüğünüz bir kısım varsa talep etseydiniz. Tüm belgeler zaten incelendi” dedi.

“KENDİNİZDEN Mİ EMİN DEĞİLSİNİZ?”

Teklif ile ilgili söz alan CHP Grup Başkan Vekili Nejat Çakır, “Denetim komisyonun görev tanımı vardır. Raporu hazırladınız ve okudunuz. Bir rapor yazıldıysa o raporun yazılmasına vesile olan tüm belgeler incelenir. Bu belgeler raporda zikredilir. Raporu yazdınız, eksiklikler var diyorsunuz. Bir eksiklik varsa çıkıp net bir şekilde söylenmesi gerekiyor. Şirketler soruluyor. Bunlar hepsi vergi dairesinde ve resmi gazetede vardır. Eksik belge varsa bunu raporlarsa zikredilmesi lazım. Ne komisyonu kuracaksınız. Kendinizden emin değil misiniz? Bu komisyonlarda görev alan mali müşavir meclis üyeleri vardı. Net konuşun, raporunuza yazın. Eksik varsa suç duyusunda bulunun. Böyle bir teklif ile bugün buraya gelmenizi yadırgadım” dedi.

“BU ŞEFFAF TAVIR İZMİT BELEDİYESİNE YAKIŞIYOR”

Teklif ile ilgili tekrar söz alan AKP’li Tutuş, “Denetim komisyonu ile ilgili suç duyurusunda bulunmak denetim komisyonunun görevi değil. Meclis başkanının görevidir. Bu şeffaf tavır İzmit Belediyesine yakışıyor. Vakit ile ilgili problemler vardı” dedi. Meclis Başkanı Sarıca önergeyi kabul etmediğini ifade ederek, “Gündeme almıyorum. Kendi imzanıza mı güvenmiyorsunuz. Attığınız imzanın arkasında mı değilsiniz” diyerek tepki gösterdi.

ÇINAR KADIN MUHALAFET ŞERHİNE TAKILDI

İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İzmit Belediyesi arasında iş birliği protokolü yapılması amacı ile Belediye Başkanı’na yetki verilmesi maddesinde muhalefet meclis üyeler şerh koydu. İşbirliğinin maddesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ise oy çokluğu ile reddedildi. Kapanca Sokak’ta bulunan Basın Müzesi olarak kullanılan yerin tahsis süresi, Tarıma elverişli araziler ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun raporu ile Sanayi Mahallesi’nin isim değişikliği konusu görüşüldü. Söz konusu maddelerden komisyondan geldiği gibi oy birliği ile kabul edildi.

İBB’DEN TANESİ 4 BİN LİRAYA 2 OTOBÜS ALIYOR

Otobüs alımı teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yazısı oy birliği ile meclisten geçti. Maddeye göre tanesi 4 bin liradan 2 adet otobüsün İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınması meclisten geçti.

ALKOL RUHSATI YİNE KOMİSYONDA

Ramazan ayı olduğu gerekçesiyle ertelenen alkol ruhsatı konusu tekrar gündeme geldi. Madde kapsamında 41 Burda AVM ’de açılması planlanan fakat ruhsat engeline takılan ve Tramvay Projesi kapsamında mekanları yıkılan iki esnaf için ruhsat konusu toplantıda görüşüldü. Söz konusu ruhsatlar nedeni ile bir AKP’li meclis üyesi istifa etmiş grup başkanvekili ise görevinden alınmıştı. Söz konusu madde bu ay yine meclise geldi. Madde yeniden komisyona iade edildi.

TOPLUMSA EŞİTLİK KOMİSYONU KURULDU

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun kurulması teklifi ile ilgili yazısı mecliste gündeme geldi. Oy birliği ile meclisten geçen komisyona Dilek Yalçın, Devrim Bal, Serra Demirkol, Çağlayan Duman, Engin Duymaz seçildi.

“AT GÖZLÜĞÜ TAKMIŞSINIZ”

İzmit Belediyesi, toplamda 90 dönüm araziye silajlık mısır tohumu ekecek. Bin paket silaj elde etmeyi hedefleyen İzmit Belediyesi, hasat sonucunda silajları hayvancılıkla uğraşan üreticilere hibe destek olarak dağıtacak. Konu ile ilgili söz alan AKP'li Muharrem Tutuş, yanlış bir matematik hesabı olduğunu iddia ederek yapılan ekim sonrası sadece 30 büyük baş hayvana yeteceğini ifade etti. Konu ile ilgili söz alan CHP’li Dilek Yalçın, “At gözlüğü takmışsınız. Burada veteriner ve tarım uzamanı arkadaşlar var. Her biri ziraat fakültesi mezunu isimler. Siz Mali müşavirsiniz. Lütfen bilgi sahibi olalım. Bilgi sahibi olduktan sonra yorum yapalım. Emek veren insanlar var. 10 bin hayvan var dediniz. Bizim hedefimiz 583 tane çiftçinin hayvanı. Siz zoraki şekilde tabloyu bu şekilde görmek istiyorsunuz” dedi.

“SÖYLEDİKLERİNİZİN TAMAMI HAVAİ FİŞEK”

Tekrar söz alan Muharrem Tutuş, “Daha önce sizin ilgilendiğiniz birçok konuda olduğu gibi bunun havai fişek etkisi yapacağını düşünüyorum. Totalin içinde çok bir şey çıkmıyor. Keşke bütün çiftçilere yetecek bir şey üretilse de biz de teşekkür etsek. Söylediklerinizin tamamı havai fişek” dedi.

“YALAN MAKİNASI OLDUN”

Meclis toplantısının sonlarına doğru ilginç bir tartışma yaşandı. Toplantıda birden ayaklanan AKP’li Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu, “Neden mikrofonumu kapattınız” diye tepki gösterdi. “Büyükşehir Meclisinde hiç mikrofonunuz kapandı mı?” diyen Hocaoğlu’na Yaşar Kardeş tepki gösterdi. “Bu salonda mikrofon kapatma sistemi yok” diyen Kardeş, “Fikret Yalan Makinası oldun” dedi. Daha sonra yapılan açıklamada mecliste aynı anda en fazla 4 mikrofonun açık kalabildiği 5. Mikrofon açıldığında birinin iptal olduğu söylendi.