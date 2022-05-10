Haftalık uyuşturucu raporu: 64 operasyonda 17 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2-8 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 57 ayrı operasyonda 22 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram metamfetamin, 10 adet kenevir, 1 adet sentetik ecza, 123 gram esrar, 1 adet terazi, 1 adet tüfek, 3 adet tabanca, 52 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 350 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 78 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı. Şüphelilerden 70 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 7 operasyonda 50 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram metamfetamin ve 1 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında serbest yargılanma kararı verildi.