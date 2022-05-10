Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2-8 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 57 ayrı operasyonda 22 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram metamfetamin, 10 adet kenevir, 1 adet sentetik ecza, 123 gram esrar, 1 adet terazi, 1 adet tüfek, 3 adet tabanca, 52 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 350 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 78 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı. Şüphelilerden 70 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 7 operasyonda 50 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram metamfetamin ve 1 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında serbest yargılanma kararı verildi.
10 May 2022 - 16:24- Asayiş Güncelleme: 10 May 2022 - 16:27
Haftalık uyuşturucu raporu: 64 operasyonda 17 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 64 ayrı operasyonda 94 kişiye işlem yapılırken 8 kişi ise tutuklandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.