Fethiye Caddesi’nde üst yapı çalışması gece gündüz sürüyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle 25 yıl sonra hayata geçirilen Fethiye Caddesi yenilenme projesinin üst yapı çalışmaları kapsamında beton serimi çalışmaları dün gece de devam etti. İzmit Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri, Fethiye Caddesi’nin ikinci kısmında yaklaşık 650 metrekarelik alanı beton ile kapladı.

BETON DÖKME İŞLEMİ SÜRECEK

İzmit’in çehresini değiştirecek ve kente katma değer katacak olan Fethiye Caddesi yenilenme projesi kapsamında beton dökme işlemi, belli periyotlarla devam edecek. Gece çalışmalarına ağırlık veren ekipler, bu gece de bölgede belirlenen alanları tesviye ederek beton dökümüne hazır hale getirecek. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, hafta sonuna kadar Fethiye Caddesi’nde farklı bölgelere de beton dökme işlemi yapması bekleniyor.