Fethiye Caddesi’nde üst yapı çalışması gece gündüz sürüyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle 25 yıl sonra hayata geçirilen Fethiye Caddesi yenilenme projesinin üst yapı çalışmaları kapsamında beton serimi çalışmaları dün gece de devam etti. İzmit Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri, Fethiye Caddesi’nin ikinci kısmında yaklaşık 650 metrekarelik alanı beton ile kapladı.
BETON DÖKME İŞLEMİ SÜRECEK
İzmit’in çehresini değiştirecek ve kente katma değer katacak olan Fethiye Caddesi yenilenme projesi kapsamında beton dökme işlemi, belli periyotlarla devam edecek. Gece çalışmalarına ağırlık veren ekipler, bu gece de bölgede belirlenen alanları tesviye ederek beton dökümüne hazır hale getirecek. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, hafta sonuna kadar Fethiye Caddesi’nde farklı bölgelere de beton dökme işlemi yapması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.