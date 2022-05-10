Necat Çakır: Siz kendinizden emin değil misiniz?

İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında Cumhur İttifakı grubu tarafından 2021 yılı denetim raporuyla ilgili olarak inceleme ve araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili önerge verildi. Bunun üzerine söz olan İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Necat Çakır, “5393 sayılı yasada net bir şekilde denetim komisyonu kurulacağı ve denetim komisyonunun görev tanımlaması yapılmış. Denetim komisyonu bir rapor hazırlar, mecliste okur. Nihayetinde denetim komisyonu olarak raporu hazırladınız ve okudunuz.

BİR YANLIŞLIK VARSA SUÇ DUYURUNDA BULUNULUR

Bir denetçi olarak size şunu söyleyeyim: Eğer bir rapor yazılmışsa o raporun yazılmasına vesile olan tüm belge, bilgi ne varsa onun üzerinde eksiklik bulunan yanlış görülen ya da kayıtlara girmemiş belge varsa o belge raporda net bir şekilde açıklanır. Eksiklik veya yanlışlık neyse tek tek rapora yazılır. Bir yanlışlık varsa da suç duyurusunda bulunulur. Raporu yazmışsınız. Sizler denetim komisyonunun üyesisiniz. Bir eksiklik varsa onları net bir şekilde burada çıkartıp söylemeniz lazım. “İş yeri adresini bulamadık, patronu belli değil” deniyor. Bunların hepsi vergi dairesinde kayıtlı ticaret sicil gazetesinde kayıtlı, sosyal sigortalarda kayıtlı.

BİR MESLEKTAŞINIZ OLARAK BEN YADIRGADIM

Bu işlerin detaylarını sizler zaten gördünüz ve raporu sundunuz. O zaman yaptığınız rapor eksik. Raporu doğru düzenlemediniz. Siz şimdi kendinizden emin değil misiniz? O denetim komisyonunda görev alan iki tane mali müşavir arkadaşım var. Faturayı gördüğü zaman ne olduğunu bilen ve gören arkadaşlarım şimdi afaki olarak bir şeyler konuşuyor. Net konuşun raporunuza yazın ve bu konuda gerçekten bir eksik ya da yanlış varsa suç duyurusunda bulunun. Böyle bir önergeyle bugün gelmiş olmanızı denetim komisyonu üyeleri olarak ben yadırgadım. Bir meslektaşınız olarak yadırgadım” ifadelerini kullandı.