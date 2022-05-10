Dilek Yalçın: 90 dönüm araziyi 15 yıl neden boş bıraktınız?

İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında AKP’li meclis üyesi Muharrem Tutuş, İzmit Belediyesi tarafından tarımsal kalkınmaya destek olacak mısır silajı projesiyle ilgili olarak yanlış matematik hesabıyla eleştiride bulundu. Tutuş’un yaptığı hesabın Çayırköy Mahallesi’nde 13 dönüm arazide başlayan ilk mısır silajı ekimi için olduğunu belirten İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, “Sizler at gözlüğü takmışsınız. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzde ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Siz mali müşavirsiniz, herhalde mısır uzmanı değilsiniz. Silaj uzmanı da değilsiniz.

“BİLGİ SAHİBİ OLDUKTAN SONRA FİKİR BEYAN EDİN”

Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde çalışan emek veren arkadaşlarımız var. Biz bu ekibin yapmış olduğu projeyi konuşuyoruz, siyaset yapmıyoruz. Sizin bahsettiğiniz yer Çayırköy Mahallesi’nde 13 dönüm yer. Sizler 13 dönüm yer için hesap yapıyorsunuz. Orada başkanımız 90 dönüme ekim yapılacağını da söyledi. 13 dönüm ile Çayırköy’den başladık. Nitekim daha sonra Ambarcı Mahallesi’nde 20 dönüm araziye ekildi. Gelişimleri de gayet güzel gidiyor. 90 dönüm araziye ekiyoruz. Lütfen bilgi sahibi olduktan sonra fikrimizi beyan edelim.

“AĞUSTOS’TA HASADIMIZA BEKLERİZ”

Herkesin bir emeği var o emeğe saygı duymak gerekiyor. Biz bu çalışma için ciddi anlamda çalışma yaptık. Biz minimum bin paket diyoruz belki 2 bin paket çıkacak. Sizler zoraki bir şekilde bu tabloyu bu şekilde görmek istiyorsunuz. Ağustos’ta hasadı yapacağız, o zaman görüşürüz. Siz bugün bunu konuşacağınıza çiftçi bugün borç batağında, maliyetleri karşılayamıyor, üretim yapamıyor lütfen bunları konuşun. Algı siyaseti yapıyorsunuz, gerçeklikler üzerinden değil. 90 dönüm araziyi 15 yıl boyunca neden boş bıraktınız neden ekmediniz? “ ifadelerini kullandı.