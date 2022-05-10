Çenesuyu’nda zam ayrımı istifa getirdi

Derince Belediyesi’nin iştiraklerinden biri olan Çenesuyu A.Ş.’de bir müdür ve iki sorumlu çalışan, önceki gün itibariyle görevlerinden istifa etti. Çalışanlar, istifa kararlarını noter kanalıyla kuruma bildirdi. Sorumlu Müdür Sevinç Ayvaz, Satış Pazarlama Sorumluları Ceyhun Salihoğlu ve Meryem Yıldırım’ın istifa gerekçelerinin ücret olduğu belirtildi.

İDARİ KADRO DAHİL EDİLMEDİ

Bilindiği gibi Hizmet-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çenesuyu A.Ş.’de 22 Kasım 2021’de başlayan toplu iş sözleşmeleri kapsamında sendika, fabrikada çalışan 68 üretim işçisi için yüzde 70 zam talep ederken görüşmeler sonucu 1 Mart 2022 tarihinde yüzde 50 oranında anlaşma sağlanmış, yapılan sözleşme kapsamında ücretler 6 bin TL’ye yükselmişti. Sosyal haklarda da artırıma gidilirken idari kadroda çalışan personeller ücret zammına dahil edilmemişti.

GEREKÇE ÜCRET

Çenesuyu A.Ş. yetkililerinden edinilen bilgilere göre sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tamamlanmasının ardından idari kadroda çalışan Sorumlu Müdür Sevinç Ayvaz, Satış Pazarlama Sorumluları Ceyhun Salihoğlu ve Meryem Yıldırım’ın idari kadroda çalışanların ücretlerinde değişiklik olmaması nedeniyle istifa ettikleri belirtildi. Yetkililer, istifa eden çalışanların gerekçesinin ‘ücret’ olduğunu öne sürdü.

Meryem Yıldırım

Ceyhun Salihoğlu