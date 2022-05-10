Çenesuyu’nda zam ayrımı istifa getirdi

Derince Belediyesi’nin iştiraklerinden biri olan Çenesuyu A.Ş.’de bir müdür ve iki sorumlu çalışan, önceki gün itibariyle görevlerinden istifa etti. Çalışanlar, istifa kararlarını noter kanalıyla kuruma bildirdi. Sorumlu Müdür Sevinç Ayvaz, Satış Pazarlama Sorumluları Ceyhun Salihoğlu ve Meryem Yıldırım’ın istifa gerekçelerinin ücret olduğu belirtildi.
İDARİ KADRO DAHİL EDİLMEDİ
Bilindiği gibi Hizmet-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çenesuyu A.Ş.’de 22 Kasım 2021’de başlayan toplu iş sözleşmeleri kapsamında sendika, fabrikada çalışan 68 üretim işçisi için yüzde 70 zam talep ederken görüşmeler sonucu 1 Mart 2022 tarihinde yüzde 50 oranında anlaşma sağlanmış, yapılan sözleşme kapsamında ücretler 6 bin TL’ye yükselmişti. Sosyal haklarda da artırıma gidilirken idari kadroda çalışan personeller ücret zammına dahil edilmemişti.
GEREKÇE ÜCRET
Çenesuyu A.Ş. yetkililerinden edinilen bilgilere göre sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tamamlanmasının ardından idari kadroda çalışan Sorumlu Müdür Sevinç Ayvaz, Satış Pazarlama Sorumluları Ceyhun Salihoğlu ve Meryem Yıldırım’ın idari kadroda çalışanların ücretlerinde değişiklik olmaması nedeniyle istifa ettikleri belirtildi. Yetkililer, istifa eden çalışanların gerekçesinin ‘ücret’ olduğunu öne sürdü.
Meryem Yıldırım
Ceyhun Salihoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.