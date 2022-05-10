10 May 2022 - 17:43- Gündem G: 10 May 2022 - 17:45

Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs ruhu ve İzmit’i anlatacak

Ünlü tarihçi yazar Sinan Meydan yarın ‘19 Mayıs Ruhu ve İzmit’ başlıklı konferans verecek
Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs ruhu ve İzmit’i anlatacak mask

Tarihçi yazar Sinan Meydan İzmit Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Yahya Kaptan Şubesi, İzmit Kent Konseyi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ortaklığında düzenlenen konferansta İzmitlilerle buluşacak. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 15.00’da gerçekleştirilecek konferansa tüm İzmitliler davetli. ‘19 Mayıs Ruhu ve İzmit’ başlığıyla düzenlenecek konferans etkinliğine vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

10 May 2022 - 17:43 - Gündem

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