Tarihçi yazar Sinan Meydan İzmit Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Yahya Kaptan Şubesi, İzmit Kent Konseyi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ortaklığında düzenlenen konferansta İzmitlilerle buluşacak. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 15.00’da gerçekleştirilecek konferansa tüm İzmitliler davetli. ‘19 Mayıs Ruhu ve İzmit’ başlığıyla düzenlenecek konferans etkinliğine vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
10 May 2022 - 17:43- Gündem Güncelleme: 10 May 2022 - 17:45
Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs ruhu ve İzmit’i anlatacak
Ünlü tarihçi yazar Sinan Meydan yarın ‘19 Mayıs Ruhu ve İzmit’ başlıklı konferans verecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.