10 May 2022 - 22:23- Asayiş G: 10 May 2022 - 22:30

Körfezli genç feci kazada hayatını kaybetti

Pendik, TEM Otoyolu’nda emniyet şeridinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan Körfezli Mehmet Gülmez isimli motosikletli kurye hayatını kaybetti.
Körfezli genç feci kazada hayatını kaybetti mask

TEM Otoyolu Kurtköy mevkinde, saat 10.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. Uğur Karakoç, kamyonetini arıza nedeniyle emniyet şeridine çekti. Aynı istikamete giden Körfezli Mehmet Gülmez (22) yönetimindeki motosiklet, emniyet şeridine girerek kamyonete arkadan çarptı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti. Gülmez'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kamyonet şoförü Uğur Karakoç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. TEM Otoyolu Ankara istikametine uzun araç kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Sabah/Mehmet Kaya

10 May 2022 - 22:23 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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