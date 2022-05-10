Körfezli genç feci kazada hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Kurtköy mevkinde, saat 10.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. Uğur Karakoç, kamyonetini arıza nedeniyle emniyet şeridine çekti. Aynı istikamete giden Körfezli Mehmet Gülmez (22) yönetimindeki motosiklet, emniyet şeridine girerek kamyonete arkadan çarptı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti. Gülmez'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kamyonet şoförü Uğur Karakoç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. TEM Otoyolu Ankara istikametine uzun araç kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Sabah/Mehmet Kaya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.