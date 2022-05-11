11 May 2022 - 09:20- Asayiş G: 11 May 2022 - 09:22

Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı

Gebze'de cadde üzerinde tartıştığı şahsı silahla yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı mask

Olay, 9 Mayıs tarihinde Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Burak E. (20) isimli şahıs, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen B.G. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Burak E. kanlar içinde yere yığılırken, B.G. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından B.G. isimli şahıs, olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.G. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 May 2022 - 09:20 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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