Ayaz: Yalan ağzınıza yuva yapmış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Koordinatörü Hasan Ayaz, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş’ın 19 Mayıs’ta program yapmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden İzmit Milli İrade Meydanı’nı talep ettikleri ve bu taleplerine olumsuz yanıt aldıkları yönünde basında çıkan haberlere tepki gösterdi. Kardaş’ın iddialarını belgeleriyle yalanlayan Ayaz, ’’Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış, hiç utanmadan, sıkılmadan çıkıp yalan söylüyorsunuz. Belediyede görev yapan bürokratlar olarak birbirinizden haberiniz bile yok’’ dedi.

KOCAELİ HALKINI YANILTMAK İSTİYORLAR

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş’ın 19 Mayıs’ta program yapmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden İzmit Milli İrade Meydanı’nı talep ettikleri ve bu taleplerine olumsuz yanıt aldıkları yönündeki basında çıkan açıklamalarını hayretle ve şaşkınlıkla takip ettiğini vurgulayan Büyükşehir Koordinatörü Ayaz, ‘’Her konuda hiç utanmadan ‘yalan’ söylemeyi alışkanlık haline getiren bu kişiler, ‘yalan’ söyleme konusunda artık birbirileriyle yarışır durumdalar. Kendi kendilerini bile yalanlamaktan utanmayan bu kişiler, bir kez daha kamuoyunu ve Kocaeli halkını yanıltmak peşindedirler’’ ifadesini kullandı.

YAZDIKLARI YAZILARDAN BİLE HABERLERİ YOK

İzmit Belediye Başkan Yardımcılarının birbirlerinden bile habersiz olduklarını vurgulayan Ayaz, ‘’İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut bundan aylar önce 12 Kasım 2021 tarihli dilekçesinde, ‘Belediyemiz tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Kurumunuz bünyesindeki Sekapark Uçurtma Tepesi ve İzmit Fuar alanında yer alan Güneş sahnesinde etkinlikler planlanmakta olup, uygunluk durumuna göre söz konusu tarihte bahsi geçen alanların birinin tüm gün tarafımıza tahsisi hususunda gereğini arz ederim’ yazıyor. Dikkat edin bu talepte İzmit Milli İrade Meydanının adı bile geçmiyor’’ bilgisini verdi.

BİRBİRLERİNDEN HABERLERİ YOK

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler’in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği 25 Nisan 2022 tarihli bir talep yazısı daha olduğunu ifade eden Ayaz, ‘’Bu yazıda geçen ifade ise aynen şu şekilde; ’19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla planladığımız etkinlikler için uygunluk durumuna göre Sekapark Uçurtma Tepesi, Milli İrade Meydanı ya da Fuar içi Güneş Sahnesinin tam gün tarafımıza tahsisi hususunda gereğini arz ederim.’ İkisi de İzmit’in belediye başkan yardımcısı ama ikisinin de birbirinden haberi yok. Üçüncü bir belediye başkan yardımcısı, onun da dünyadan haberi yok. Siz böyle mi belediye yönetiyorsunuz, siz böyle mi İzmit halkına hizmet ediyorsunuz’’ şeklinde konuştu.

UYGUN OLANI İSTİYORLAR, UYGUN OLAN VERİLİYOR

İzmit Belediyesinden gelen her iki yazının tek ortak noktasının, sadece İzmit Milli İrade Meydanının değil farklı alanlardan ‘’uygun’’ olanının talep edildiği olduğuna dikkat çeken Ayaz, ‘’İki dilekçenin bir tek ortak noktası var, ‘uygunluk durumuna göre’… Yani ikisi de diyor ki, ‘hangisi uygunsa bize onu verin…’ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise İzmit Belediyesinin 25 Nisan 2002 tarihli talebine 26 Nisan’da yani hemen 1 gün sonra verdiği cevapta, ‘Söz konusu İzmit Fuar içi Güneş Sahnesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında tarafınıza tahsisi edilmiştir’ diyor’’ açıklamasını yaptı.

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANDI

Büyükşehir’in cevap yazısının üstünden 15 gün geçtikten sonra böyle bir açıklama yapılmasının manipülasyon amaçlı olduğuna değinen Büyükşehir Koordinatörü Ayaz, sözlerini şöyle tamamladı; ‘’Aradan 15 gün geçiyor ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ortaya çıkıyor, hiç utanmadan, hiç yüzü kızarmadan yalan söylüyor, manipülasyon çabalarına giriyor, halkımızı aldatmaya çalışıyor. Ey İzmit Belediyesinin iş bilmez, birbirinden habersiz bürokratları, yazdığınız dilekçede zaten farklı alanlar arasından ‘uygun olan yerin tarafımıza tahsis edilmesi’ diyorsunuz, ‘uygun olan alan’ tahsis edilince de 15 gün sonra ortaya çıkıp, yalanlar söylüyor, Büyükşehir’i karalamaya kalkıyorsunuz. Ama her zaman olduğu gibi ‘yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış’ misali yine duvara tosladınız. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş bu iş bilmez, çapsız bürokratlara sesleniyorum; Artık bu oyunları bırakın, artık insanları kandırmaya çalışmaktan vazgeçin. Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış…’’