Yılanı yakalayıp yeşil alana bıraktılar

Darıca Millet Bahçesi'nin Yalı Mahallesi'ndeki giriş kapısında sabah saatlerinde sefer sırasını bekleyen otobüsün sürücüsü, 2 kadının kaçtığını fark ederek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sürücü bu sırada yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanın otobüse doğru yaklaştığını görünce itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, yılanı aparatla yakalayarak insanların bulunduğu yerden uzak yeşil alana bıraktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.