11 May 2022 - 11:30- Asayiş G: 11 May 2022 - 11:34

Yılanı yakalayıp yeşil alana bıraktılar

Darıca'da sefer için bekleyen otobüsün sürücüsü, yılanı görerek kaçan kadınları görünce itfaiyeye haber verdi. İtfaiyeciler yılanı alarak insanların bulunduğu yerden uzak yeşil alana bıraktı.
Yılanı yakalayıp yeşil alana bıraktılar mask
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Darıca Millet Bahçesi'nin Yalı Mahallesi'ndeki giriş kapısında sabah saatlerinde sefer sırasını bekleyen otobüsün sürücüsü, 2 kadının kaçtığını fark ederek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sürücü bu sırada yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanın otobüse doğru yaklaştığını görünce itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, yılanı aparatla yakalayarak insanların bulunduğu yerden uzak yeşil alana bıraktı.

11 May 2022 - 11:30 - Asayiş

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