Yılanı yakalayıp yeşil alana bıraktılar

Darıca Millet Bahçesi'nin Yalı Mahallesi'ndeki giriş kapısında sabah saatlerinde sefer sırasını bekleyen otobüsün sürücüsü, 2 kadının kaçtığını fark ederek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sürücü bu sırada yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanın otobüse doğru yaklaştığını görünce itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, yılanı aparatla yakalayarak insanların bulunduğu yerden uzak yeşil alana bıraktı.