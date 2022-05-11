11 May 2022 - 11:34- Asayiş G: 11 May 2022 - 11:38

Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Gebze'de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı mask
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Kaza, Gebze Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi yol ayrımıyla Kuzey Yan yolun kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (26) idaresindeki 34 CFC 781 plakalı kamyonet ile E.C. (33) yönetimindeki 34 CRM 502 plakalı BMW marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü E.C., otomobilde yolcu olarak bulunan A.C. (40) ve M.A. (24) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan M.A.’nın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

11 May 2022 - 11:34 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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