Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Gebze Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi yol ayrımıyla Kuzey Yan yolun kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (26) idaresindeki 34 CFC 781 plakalı kamyonet ile E.C. (33) yönetimindeki 34 CRM 502 plakalı BMW marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü E.C., otomobilde yolcu olarak bulunan A.C. (40) ve M.A. (24) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan M.A.’nın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.