11 May 2022 - 11:47- Gündem G: 11 May 2022 - 11:49

YADEV’de engelli ailelerine yönelik söyleşi gerçekleştirildi

İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi’nde (YADEV) 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinleri kapsamında “Engelli çocuğa sahip ailelerde kardeşler arasındaki ilişkiler” isimli söyleşi düzenlendi
YADEV’de engelli ailelerine yönelik söyleşi gerçekleştirildi mask

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaşama Destek Evi’nde (YADEV) “Engelli çocuğa sahip ailelerde kardeşler arasındaki ilişkiler” konulu söyleşi gerçekleştirildi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan aileler yaşadıkları ortak problemlerden bahsetti. Söyleşide konuşmacı olarak yer alan Uzm. Dr. Hatice İmer Aras da ailelere çözüm önerilerini anlattı. 

ÇOK GÜZEL BİR KOMPLEKS

Söyleşiye katılım gösteren ailelere çeşitli hediyeler takdim edilirken, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci tarafından Uzm. Dr. Hatice İmer Aras’a çiçek verildi. Söyleşi sonrası YADEV ile ilgili düşüncelerini aktaran Uzm. Dr. Hatice İmer Aras, “Burası özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin hizmet alabileceği çok güzel bir kompleks. Farkındalık yaratmak açısından çok güzel bir proje. Bu projenin diğer ilçelere de örnek olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

11 May 2022 - 11:47 - Gündem

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