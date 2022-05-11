YADEV’de engelli ailelerine yönelik söyleşi gerçekleştirildi

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaşama Destek Evi’nde (YADEV) “Engelli çocuğa sahip ailelerde kardeşler arasındaki ilişkiler” konulu söyleşi gerçekleştirildi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan aileler yaşadıkları ortak problemlerden bahsetti. Söyleşide konuşmacı olarak yer alan Uzm. Dr. Hatice İmer Aras da ailelere çözüm önerilerini anlattı.
ÇOK GÜZEL BİR KOMPLEKS
Söyleşiye katılım gösteren ailelere çeşitli hediyeler takdim edilirken, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci tarafından Uzm. Dr. Hatice İmer Aras’a çiçek verildi. Söyleşi sonrası YADEV ile ilgili düşüncelerini aktaran Uzm. Dr. Hatice İmer Aras, “Burası özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin hizmet alabileceği çok güzel bir kompleks. Farkındalık yaratmak açısından çok güzel bir proje. Bu projenin diğer ilçelere de örnek olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.