Güven tazeleyen Kadir Durmuş, mazbatasını aldı

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) 30. Olağan genel kurulu bugün birlik binasının de yer aldığı Kadıköy Katlı otoparkında bulunan düğün salonunda yapıldı. Kongreye mevcut birlik başkanı Kadir Durmuş tek aday olarak katıldı. Durmuş yeniden seçilmesinin ardından bugün İzmit İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. İzmit İlçe Seçim Kurulu Müdürü Tuğba Kılınç’tan mazbatayı alan Başkan Durmuş’un yanında yönetimi de hazır bulundu. Durmuş mazbata alım töreninde yaptığı açıklamada, "Allah nasip ederse 4 yıl daha odanın başkanlık görevini yürüteceğiz. Göreve devam ediyoruz. Vatana millete hayırlı olsun. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

KADİR DURMUŞ YÖNETİM

İsmail AYDIN

Ahmet GÖDEK

Necmettin KOCAMAN

Yahya ÖZTÜRK

Ali SARI

Bayram KÜTÜK

Alpay HACIOĞLU

Alpay DEMİR

DENETİM KURULU ASİL

Yusuf Ziya ÇALIŞ

Şaban KILIÇ

Erdoğan GÖÇER

Mehmet Onur OKYAY

Abdurrahman YAZICI

DİSİPLİN KURULU ASİL

Emin SERİN

Ali Abbas TÖRÜN

Secaattin AYDIN

Barı BEŞİROĞLU

Faruk Hikmet KESGİN