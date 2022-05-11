Güven tazeleyen Kadir Durmuş, mazbatasını aldı

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) 30. Olağan genel kurulu bugün birlik binasının de yer aldığı Kadıköy Katlı otoparkında bulunan düğün salonunda yapıldı. Kongreye mevcut birlik başkanı Kadir Durmuş tek aday olarak katıldı. Durmuş yeniden seçilmesinin ardından bugün İzmit İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. İzmit İlçe Seçim Kurulu Müdürü Tuğba Kılınç’tan mazbatayı alan Başkan Durmuş’un yanında yönetimi de hazır bulundu. Durmuş mazbata alım töreninde yaptığı açıklamada, "Allah nasip ederse 4 yıl daha odanın başkanlık görevini yürüteceğiz. Göreve devam ediyoruz. Vatana millete hayırlı olsun. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.
KADİR DURMUŞ YÖNETİM
İsmail AYDIN
Ahmet GÖDEK
Necmettin KOCAMAN
Yahya ÖZTÜRK
Ali SARI
Bayram KÜTÜK
Alpay HACIOĞLU
Alpay DEMİR
DENETİM KURULU ASİL
Yusuf Ziya ÇALIŞ
Şaban KILIÇ
Erdoğan GÖÇER
Mehmet Onur OKYAY
Abdurrahman YAZICI
DİSİPLİN KURULU ASİL
Emin SERİN
Ali Abbas TÖRÜN
Secaattin AYDIN
Barı BEŞİROĞLU
Faruk Hikmet KESGİN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.