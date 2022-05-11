10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor

İzmit Belediyesi ve Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne bağlı derneklerle iş birliği içerisinde 10-11-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek ve üç gün sürecek olan programın ilk günü tamamlandı. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için hazırlamış olduğu programın ilk gününde; Belsa Plaza B Blok önünde neşeli şarkılar eşliğinde edilen danslarla stres atarken, çocuklar da yüz boyama ve şekilli balon etkinlikleriyle eğlenceli anlar yaşadı. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin gerçekleştirildiği alanda yapılan pamuk şekeri, popcorn ikramları ve animasyon karakterleri de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

ENGELLİ DERNEKLERİ STANT AÇIYOR

İlk günü tamamlanan Engelliler Haftası etkinlikleri, 11-12 Mayıs tarihlerinde de hız kesmeden aynı eğlenceyle devam edecek. Ayrıca etkinlik kapsamında; engelli dernekleri farkındalık stantları açılarak vatandaşlarla buluşturulacak, bilgilendirici söyleşiler düzenlenecek ve toplumun bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik birçok faaliyetin yürütüleceği dolu dolu bir program olacak.

SÖYLEŞİ VE GÖSTERİLER OLACAK

Program dahilinde bugün saat 11:00 itibari ile Belsa Plaza B Blok önünde engelli dernekleri stant açarak vatandaşlarla buluşacak. Bunun yanı sıra Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği de Görsem Kafe’de yaptığı etkinliklerle programa katkı sunacak. 12 Mayıs Perşembe günü ise stantların açılmasıyla birlikte saat 13:00-15:00 arasında yazar Fatma Aydın, Down Kafe’de söyleşi düzenleyecek. Programın son etkinliğinde saat 19:30-21:00 arasında Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda(Fuar İçi) Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği Gösterileri sahnelenecek.