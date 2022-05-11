11 May 2022 - 11:50- Spor G: 11 May 2022 - 11:53

Fırat Gül: Eyüp’ten istediğimizi alarak döneceğiz

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Fırat Gül: Eyüp’ten istediğimizi alarak döneceğiz mask

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, Eyüpspor ile oynanacak olan kader maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade etti ve istedikleri skorla sahadan ayrılmaları gerektiğini belirtti.

İSYANKAR OLMALIYIZ

Altınordu maçında öne geçtik ama bu avantajı koruyamadık. 10-15 dakika skor olarak önde kalsaydık her şey istediğimiz gibi olacaktı. Bu durum planlarımızı bozdu açıkçası. Altınordu maçında galip gelememenin burukluğu var. Çok rahat geçip galip gelebileceğimiz bir maçtı. Biraz oyunu sürdürebilseydik planlarımız hazırdı. Beraberlik golünü yiyince gardımız biraz düştü. Oralarda biraz daha gaddar olmamız lazım, kabul etmememiz, isyankar olmamız lazım. Bundan sonraki iki maçta bunu yapabilmeliyiz.

HÜKMETMEYE ÇALIŞAN BİR RAKİP

Eyüp maçı final maçımız. Aslında haftalardır final oynuyoruz. Yeni bir hocayla yola devam edecek, kazanmak isteyecekler. Rakibimizin ciddi hedefleri var, bizim de hedefimiz belli. Bu maçtan istediğimiz skoru alabilmek için oynayacağız. Oyun planı önemli ama bundan daha önemli olan bir şey varsa o da ruh halidir. Eyüpspor yetenekli oyunculardan kurulu bir ekip. Oyunu oynayarak, oyuna hükmederek kazanmaya çalışan bir takım. Biz de elimizden geleni yapacağız ve istediğimizi alacağız.

İNANILIR GİBİ DEĞİL

Sezon sonu 47 puan bize yetecektir diye düşünüyorum. Yetmemesi için küçük bir ihtimal var ama olacağını sanmıyorum. Rakiplerin neye ihtiyacı varsa aldılar. Biz tek başınayız. Oynadığımız maçlardaki tüm rakiplerin hedefi vardı. Son haftalarda ortaya çıkan sonuçların hiç biri bize yaramadı. 5 maçta 1 mağlubiyetimiz var ve hala kırmızı çizgi içindeyiz. İnanılır gibi değil. Uzun zamandır böyle bir tablo görülmemiştir. Yapacak bir şey yok. Alnımızın akıyla bu işi bitireceğiz.

11 May 2022 - 11:50 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Yorumlar

(1)
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Izmit Çocugu - taraftar akın etmeli eyüpe, gerekirse tribünden gerekirse stad dışından bu maçı aldırmalıyız, yüzde bir de olsa bu maçı kazanmak için herşey yapılmalı. sonrada yönetimi ve mevcut tribün liderlerini tekmeleyip şehirden kovmalıyız.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 13:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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