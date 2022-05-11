11 May 2022 - 12:06- Gündem G: 11 May 2022 - 12:08

Cumhuriyet Bulvarı’nda ağaçlar kitap açacak

2 yıllık hasretin ardından 12. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında 13 Mayıs Cuma sabahı saat 07.30’da Cumhuriyet Bulvarında ağaçlar tekrar kitap açacak
Cumhuriyet Bulvarı’nda ağaçlar kitap açacak mask

Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 2 yıllık hasretin ardından kapılarını açıyor. Kocaelili kitapseverleri tekrar kağıdın büyülü dünyasıyla buluşturacak 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 14-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezinde 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK’nın yanı sıra toplam 673 etkinlikle kitap tutkunlarına tekrar ‘’merhaba’’ diyecek.

Kitap Fuarı öncesinde 2 yıllık aranın ardından Cumhuriyet Bulvarındaki tarihi çınar ağaçları yine kitaplarla süslenecek.

5 BİN KİTAP AĞAÇTAN TOPLANACAK

Fuar öncesinden Kocaelililerin dört gözle beklediği, artık adı fuarla beraber anılan bir klasik daha 13 Mayıs Cuma sabahı geri dönecek. 2 yıllık hasretin ardından Cumhuriyet Bulvarında ağaçlar tekrar kitap açacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımıyla saat 07.30’da başlayacak etkinlikte Cumhuriyet Bulvarı’ndaki tarihi çınar ağaçlarına 5 bin adet kitap asılacak. Başkan Büyükakın, okula giden öğrenciler, işe giden vatandaşlar ve kitapseverler, hep birlikte ağaçlardan kitap toplayacak.

11 May 2022 - 12:06 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Konyalı - Güzel bir uygulama ama ya o saatte okula gitmek te olan çocuklar ne olacak. Hiç böyle bir organizasyon hafta sonu yapılsaydı belki daha fazla çocuk yararlanabilirdi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 14:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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