107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisine yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılında Çanakkale ruhunu İzmit’e taşıdı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde açılışı yapılan 107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisi 43 günde 2 bin 586 ziyaretçi ve 14 okulu ağırladı. Yalnızca İzmitli ziyaretçilerin değil kısa sürede şehir dışından gelen ziyaretçileriyle de yurdun dört bir yanında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir sergiye dönüştü.

ATA TOPRAĞINDAN MİSAFİRLERİ AĞIRLADI

107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisi Almanya ve Ata toprağı Selanik’ten de misafirlerini ağırladı. Ayrıca sergi, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Körfez Konak Fotoğraf Kulübü gibi özel misafirleri de Atatürk Evi’nde konuk ederek dernek ve kulüp etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Geniş kitlelerin ilgisini çeken “107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez” özel sergisi Haziran ayı sonuna kadar tüm vatandaşları Atatürk Evi’nde ağırlamaya devam edecek.