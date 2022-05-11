Musa Nizam: Eyüp’ten galip döneceğiz

Kocaelispor’da kaptan Musa Nizam, Eyüpspor karşısında son düdüğe kadar mücadele edeceklerini ve İstanbul’dan 3 puanla döneceklerini ifade etti.

İLK YARIDA İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNADIK

Sözlerine 2-2 sona eren Altınordu maçı ile başlayan Musa Nizam şu şekilde konuştu: Altınordu karşısında ilk yarıda istediğimiz gibi bir oyun oynadık, golü de zamanında, içeriye girerken bulduk. Ancak ikinci yarının başındaki penaltı golü ile moraller biraz bozuldu. Arkasından bir gol daha yedik. Rakibin hatası sonrası maçı 2-2 bitirdik. Görüyorsunuz, herkes istediğini alıyor. Biz de içerideki Altınordu maçını kazanmak zorundaydık.

KAZANACAĞIZ

Yemin ediyorum içimden gelerek söylüyorum. Bu şehrin yapısında vazgeçmek yok. Bu takım Bölgesel Amatör Lig’de oynamış ancak oralardan 1. Lig’e çıkmış. Bu takımın diğer adı mücadele zaten ve takımdaki herkes de bunun fazlası ile farkında. Her şeyi Allah bilir tabii ki. Benim içimde en ufak bir endişe yok. Önceliğimiz Eyüpspor maçı. İnanıyorum ki bu maçı kazanırsak ligde kalırız. Ki kazanacağız…

CAMİA BU TÜR FİNALLERE ALIŞIK

Son 10 maç final oynuyoruz. Geçen sezonun devre arasında Kocaelispor’a geldim ve sürekli final maçına çıkıyorum. Geçen yıl da Play-Off’a kalmak için sürekli kırılma maçları oynadık, ardından Ankara Demir, Hekimoğlu ve Sakarya maçlarına çıktım. Bu camia da bu finallere alışık. Allah’ın yüzümüze güleceğine inanıyorum.

İNANÇLI İNSANLARIZ

Aramızda da konuşuyoruz tabi ki. Dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama inanın herkes her şeyin bilincinde. Futbolcu grubu o kadar üzülüyor ki. Belki “Futbolcu bu… Yarın gider…” diye düşünenler çıkıyor. Ancak ben takım içinde kimsenin böyle bir düşüncesi olduğuna inanmıyorum. Çünkü bizler inançlı insanlarız, kazandığımız paranın karşılığını vermek isteriz. Eyüpspor teknik anlamda değişiklik yaptı. Ancak bizim için rakibimizin kim olduğu ve neler yaşadığı çok önemli değil. Herkes kendi derdinde. Çıkacağız ve bu maçı kazanacağız.