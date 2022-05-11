Hayat memat!

Kocaelispor’da cumartesi günkü hayati Eyüpspor maçının hazırlıkları Brunga Tesisleri’nde devam etti. Teknik Direktör Fırat Gül futbolcularından yüksek mücadele ve çabuk oyun istedi. Babacar, Kolovos ve İlyas Kubilay’ın takımdan ayrı olarak salonda çalıştığı antrenmanda ısınma koşusu, ısınma hareketleri, 5’e 2 top kapma, önce dar alan ardından yarım sahada çift kale maç yapıldı. Başkan Engin Koyun’un ve yöneticilerin de takip ettiği antrenman yenileme koşusu ile sona erdi. Eyüpspor maçında cezalı olan Mehmet Yılmaz dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.