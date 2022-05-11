Hayat memat!

Kocaelispor’da cumartesi günkü hayati Eyüpspor maçının hazırlıkları Brunga Tesisleri’nde devam etti. Teknik Direktör Fırat Gül futbolcularından yüksek mücadele ve çabuk oyun istedi. Babacar, Kolovos ve İlyas Kubilay’ın takımdan ayrı olarak salonda çalıştığı antrenmanda ısınma koşusu, ısınma hareketleri, 5’e 2 top kapma, önce dar alan ardından yarım sahada çift kale maç yapıldı. Başkan Engin Koyun’un ve yöneticilerin de takip ettiği antrenman yenileme koşusu ile sona erdi. Eyüpspor maçında cezalı olan Mehmet Yılmaz dışında eksik futbolcu bulunmuyor.