11 May 2022 - 12:45- Asayiş G: 11 May 2022 - 12:48

Denizi kirleten gemiye 2 milyon 447 bin lira ceza

İzmit Körfezi'nde demirli geminin güvertesinin yıkandığı sırada atık suların denize deşarj edilmesi üzerine 2 milyon 447 bin 568 lira ceza uygulandı. 
Denizi kirleten gemiye 2 milyon 447 bin lira ceza mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit Körfezi'nde tekne ile yaptığı kontrol sırasında 'Fatih' isimli geminin denizi kirlettiği belirlendi. Geminin güvertesinin yıkandığı sırada, atık suların denize deşarj edildiği tespit edilerek numuneler alındı ve laboratuvara gönderildi. Malta bandıralı 'Fatih' isimli kuru yük gemisine evsel atık sularını denize boşaltması nedeniyle 2 milyon 447 bin 568 lira ceza kesildi.

11 May 2022 - 12:45 Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Paşalı - Ben gemi firmasının sahibi olsam cezaya itiraz ederim.aylar önce körfezi tonlarca tezek ile kirleten besicilik firmasına kesilen cezayı örnek gosterip mahmeye gider itiraz ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 15:06
01

Çado - Körfezi tezekleriyle pisletip dalga geçer gibi çarşaf çarşaf tramvaylar büyükşehir bilbordlarıma reklam veren firmadan ne haber birazda ondan haber verin ya

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 14:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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