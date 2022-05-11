11 May 2022 - 13:37- Gündem G: 11 May 2022 - 13:43

Özak’tan Büyükşehir’e sitem! “Yazık, hem de çok yazık”

AKP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçen Zekeriya Özak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini eleştirdi. Özak, Belediyenin kolaycılığa kaçıp revize edebileceği projeyi iptal ettiğini belirterek 1 buçuk yıl süren emeğin çöpe atıldığını söyledi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Özak’tan Büyükşehir’e sitem! “Yazık, hem de çok yazık” mask

AKP’den istifa eden ve kısa süre önce Meral Akşener’in rozet takarak partisine kattığı Büyükşehir Belediyesi Önceki Dönem Başkanvekili Yüksek Mimar Zekeriya Özak Büyükşehir Belediyesi’nin iptal ettiği Köylerin geleneksel mimariden izler taşıması şartına tepki gösterdi. Özak Belediyenin geçmiş dönemde oy birliğiyle aldığı mimari kararın geçtiğimiz yıl içinde tümüyle kaldırıldığını tespit ettiğini ifade ederek “yazık oldu” dedi.

“OY BİRLİĞİ İLE MECLİSTEN GEÇMİŞTİ”

Özak konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “2017 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Türkiye’de İLK VE TEK olan bir karar almıştık. 1,5 yıl süren bir emekle yaklaşık 1000 adet geleneksel köy evi incelenmiş ve cephelerinin ortak özellikleri belirlenmişti. Hazırlanan bir tasarım rehberi ile köylerimizde (kırsal mahallelerimizde) yapılacak yeni binaların dış cephelerinin geleneksel mimari dokuyla uyumunu sağlayacak bazı kriterler getirilmişti. Bu karar iktidar, muhalefet herkesin OYBİRLİĞİ ile alınmıştı.

MADDELERLE ÖZETLEDİ

Bu kararla:
1- Atalarımızdan kalan güzellikleri çocuklarımıza miras bırakmak ve öz mimari üslubumuzla buluşmak hedeflenmişti.

2- Geleneksel köy evlerimizin bütün güzelliklerinin yeni yapılarda hayat bulmasıyla köylerimizin çok daha estetik ve güzel hale gelmesi hedeflenmişti.

3- Köylerimizin kimlikli bir mimari ile gelişimi amaçlanmıştı.

4- Kentten köye dönüşün geleneksel dokuya zarar vermemesi amaçlanmıştı.

Uygulama böylece başlamıştı. Bu karar sonrası bazı belediyelerimiz köylerde örnek köy evleri – köy konakları inşa ettiler.

REVİZE EDİLE BİLİRDİ

Ancak geçtiğimiz yıl içinde bu rehberin hükümlerine uyulmasının tümüyle kaldırıldığını üzülerek tespit etmiş bulunuyorum. İlk olduğu için uygulamada bazı sorunlar çıkmışsa karar revize edilebilirdi. Uygulanacağı alanlar ve içeriği değiştirilebilirdi. Ancak maalesef işin kolaycılığına gidilmiş ve karar tümüyle kaldırılarak tarihi bir fırsat kaçırılmıştır. Bu kararla 15-20 yıl içinde köylerimizin görüntüsü değişecek ve hep istenen köye dönüş mimari yönüyle teşvik edilmiş olacaktı.

“YAZIK, HEM DE ÇOK YAZIK”

Kocaeli köyleri Türkiye’de örnek gösterilen bir mimari kimliğe sahip olacaktı. Şu anda kent merkezinde silikon giydirme cepheli, krom nikel korkuluklu, alüminyum kompoze kaplamalı bir binayı köyde de yapmanın önü açılmış ve geleneksel dokuya uyum tamamen göz ardı edilmiştir. Bu karardan dönülmemeliydi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekirse destek verilmeliydi. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri köylerimizdeki örnek uygulamaları çoğaltmalıydı.Yazık, hem de çok yazık…”

 

11 May 2022 - 13:37 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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