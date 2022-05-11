11 May 2022 - 13:49- Asayiş G: 11 May 2022 - 13:51

Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık tedavi merkezine sevk edildi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde koyun ağılının yanındaki barakada çıkan yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalan vatandaş, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edilirken yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, yanık tedavi merkezine sevk edildi mask
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Olay, Kaynarca ilçesi Orta Mahalle’de dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde bulunan boş bir arazide koyun besleyen Hayati Özcan, bölgeye gitti. İddiaya göre Özcan, ağılın yanında bulunan barakada yemek yapmak istediği esnada yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen talihsiz adam bir anda kendini alevlerin ortasında buldu. Alevlerin arasında kalan Özcan’ın can havliyle kendini dışarı attığı anlar kameralara yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özcan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisin ardından Özcan, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

11 May 2022 - 13:49 Sakarya/ Kaynarca- Asayiş

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