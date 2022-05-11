Karaman ve Başsan! İzmitli farkı… Kayserispor Türkiye Kupası finalinde!

Kayserispor, Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’u sahasında 4-2 mağlup etti ve adını Türkiye Kupası finaline yazdırdı. İlk maçı Trabzon’da 1-0 kaybeden sarı kırmızılılar 90 dakika boyunca oyunu domine etti ve rakibine maç boyunca nefes aldırmayarak haklı bir galibiyet elde etti.

2001’DEKİ BÜYÜK BAŞARI

Bu yarı final rövanş karşılaşmasında farklı bir detay daha vardı. İlimizin deneyimli teknik direktörlerinden, Kocaelispor ile de 2001’de Beşiktaş’ı bozguna uğratarak Türkiye Kupası sevinci yaşayan Hikmet Karaman ile yine Kocaeli’nin başarılı futbolcularından Emrah Başsan’ın özel performansları turun belirleyici unsurları oldu.

HAKLI BİR GURUR YAŞIYOR

Kayserispor’u zor durumda teslim alan ve Başkan Berna Gözbaşı ile yakaladığı uyumu saha içine de yansıtan Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayserispor camiasına tarihinin en önemli başarısını hediye etti. Aynı sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’u saf dışı bırakarak Türkiye Kupası tarihinin en sansasyonel başarısına imza atan Kayserispor’da İzmitli Teknik Direktör Hikmet Karaman, haklı bir gurur ve onu yaşadı.

EMRAH BAŞSAN GİRDİ VE HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Bu sezon Kayserispor forması ile 31 lig maçında 5, 3 kupa maçında da 2 olmak üzere toplam 7 gole imza atan İzmitli futbolcu Emrah Başsan, Trabzonspor maçının kader adamı oldu. Oyuna İbrahim Akdağ’ın yerine ikinci yarının başında dahil olan Emrah attığı 2 golün ve yaptırdığı penaltının yanında ön alandaki mücadelesi ile turu getiren isimlerin başında yer aldı.