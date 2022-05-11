11 May 2022 - 14:28- Siyaset G: 11 May 2022 - 14:30

Yeniden Refah Partisi kongre yapıyor
Yeniden Refah Partisi kongre yapıyor mask

Mehmet Aras’ın il başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilatı olağan genel kurulunu bu 15 Mayıs Pazar günü yapıyor. Kongreye YRP Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’da katılacak. Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak olan 2. Olağan genel kurulda iki adayın yarışması bekleniyor. Mevcut İl Başkanı Mehmet Aras, kongreye tüm partilileri ve delegeleri davet ediyor. 

11 May 2022 - 14:28 - Siyaset

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