11 May 2022 - 20:30- Spor G: 11 May 2022 - 15:19

Kaan Dobra: “Kocaelispor artık küme düşmemeli”

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kaan Dobra: “Kocaelispor artık küme düşmemeli” mask
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Rekortmen asist ve gol kralımız ı yaşayan efsane Kaan dobra, Bağçeşme’de harikalar yaratıyor. Efsane kaptan, Kocaelispor artık küme düşmemeli” dedi

BU TAKIM TAM BİR REKORTMEN

Eren, Berkay Koçaş, Emir, Miraç, Eren Efe, Fahri, Ömer Faruk, Cem Batın, Berkay Muhçu, Ege Alemdağ, Efe, Baran, Emirhan, Kerem, Burkay, Süleyman, Yağız, Ege Kanber, Salih, Fatih, Ömer Erdem’den kurulu Bağçeme U16 takımı rekor üstüne rekor kırıyor. 12 gruptaki 92 takım arasında en az gol yiyen takım olan ekibin efsane antrenörü Kaan Dobra, yarının büyük yıldızlarının bu kulüpten çıkacağını söylüyor. U-16 gruplarını yenilgisiz kapatan rekortmen takımın antrenörü Dobra “Kocaelispor’un durumuna üzülüyorum. Büyük bir fırsat kaçırdık. Ama henüz küme düşmedik. Kocaelispor artık küme düşmemeli. Daha yukarılara yükselmeli” dedi.

11 May 2022 - 20:30 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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