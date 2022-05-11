Kaan Dobra: “Kocaelispor artık küme düşmemeli”

Rekortmen asist ve gol kralımız ı yaşayan efsane Kaan dobra, Bağçeşme’de harikalar yaratıyor. Efsane kaptan, Kocaelispor artık küme düşmemeli” dedi
BU TAKIM TAM BİR REKORTMEN
Eren, Berkay Koçaş, Emir, Miraç, Eren Efe, Fahri, Ömer Faruk, Cem Batın, Berkay Muhçu, Ege Alemdağ, Efe, Baran, Emirhan, Kerem, Burkay, Süleyman, Yağız, Ege Kanber, Salih, Fatih, Ömer Erdem’den kurulu Bağçeme U16 takımı rekor üstüne rekor kırıyor. 12 gruptaki 92 takım arasında en az gol yiyen takım olan ekibin efsane antrenörü Kaan Dobra, yarının büyük yıldızlarının bu kulüpten çıkacağını söylüyor. U-16 gruplarını yenilgisiz kapatan rekortmen takımın antrenörü Dobra “Kocaelispor’un durumuna üzülüyorum. Büyük bir fırsat kaçırdık. Ama henüz küme düşmedik. Kocaelispor artık küme düşmemeli. Daha yukarılara yükselmeli” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.