11 May 2022 - 15:20- Gündem G: 11 May 2022 - 15:21

Karamürsel Hafız Selahattin Kültür Derneği’nden ‘Bahar Konseri’

Karamürsel Hafız Selahattin Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Karamürsel Kültür Merkezi’nde ‘Bahar Konseri’ verdi
Karamürsel Hafız Selahattin Kültür Derneği’nden ‘Bahar Konseri’ mask
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Karamürsel Hafız Selahattin Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, şef Hilmi Gök yönetiminde ‘Bahar Konseri’yle müzik severlerin karşısına çıktı.Konsere;Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksoy, Karamürsel Çevre Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akgüner, meclis üyeleri ve müziksever vatandaşlar katıldı. Konser öncesi dernek Başkanı Ümran Çeri, davetlilere katılımları için teşekkür ederken, Derneğin bugünlere gelmesine emeği geçen herkese teşekkür etti.

“GÜZEL BİR AKŞAM YAŞATTILAR”

Konser sonunda, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Şef Hilmi Gök ve koro üyelerini kutlayarak, güzel bir konser izlemenin onurunu yaşadıklarını belirtti.  Çetinkaya, “Güncel yaşamın yorucu ortamından kurtulup güzel bir konser dinlettiğiniz için dernek başkanı, yöneticileri ve koro üyelerini kutluyorum. Karamürsel üreten bir ilçe, Karamürsel’de halkımız sanatına ve kültürüne sahip çıkıyor. Sanatın olduğu yerde sevgi vardır, hoşgörü vardır. İşte koro üyeleri birbirinden güzel eserlerle yüreklerini ortaya koyarak bizlere güzel bir akşam yaşattılar” dedi.

11 May 2022 - 15:20 - Gündem

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