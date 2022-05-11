KBFT bayramı Mardin’de kutladı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek tarih ve kültür şehri olan Mardin’i kayıt altına aldı. İlk gün Midyat, Midyat Caves, Mor Gabriel Manastırı ve gece fotoğrafları çekimi yapıldı. İkinci gün üyelere gün doğumu fotoğrafları için süre verildi.

GECE FOTOĞRAFLADI

Bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan kentte güzel bir organizasyon ile Mardin İplik Mağarası, Marufiye Medresesi, Kasımiye Medresesi, Mardin Travertenleri, Eski Mardim Evleri, Tokmakçılar Konağı, Ulu cami, Mardin Müzesi, Kırklar Kilisesi, Zinciriye Medresesi, Mardin Çarşıları, Latifiye Camii, Eski PTT binası, Sakıp Sabancı Müzesi, Sokakları birbirine bağlayan Abbara adı verilen dar geçitlerin fotoğraflanması için üyelere zaman tanındı. Üçüncü gün Deyrulzafaran Manastırı, Ambar (anbar), MezapotamyaHarebeleri, Dara Antik Kenti, Xurdise (Yardere), Şehrin genel manzara ve gece fotoğrafları çekimi yapılarak tamamlandı.