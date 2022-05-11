2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Pandemi ile mücadelede iki yılı geride bıraktığımız bu dönemde, salgının etkilerinin azaldığını görmek bizlere umut veriyor. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel ölçekli değişimleri yakından takip ediyoruz. Büyük insani dramlara sebebiyet veren bu savaşın muhtemel ekonomik ve siyasi sonuçları da pek çok senaryoyla ele alınıyor. Savaşın bir an evvel sona ermesini ve barışın tesis edilmesini temenni ediyoruz” dedi.
11 May 2022 - 15:21- Ekonomi Güncelleme: 11 May 2022 - 15:22
Koç Holding, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.
Koç Holding, 2022 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 152,1 milyar TL gelir elde ederken, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.