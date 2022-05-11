Koç Holding, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Pandemi ile mücadelede iki yılı geride bıraktığımız bu dönemde, salgının etkilerinin azaldığını görmek bizlere umut veriyor. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel ölçekli değişimleri yakından takip ediyoruz. Büyük insani dramlara sebebiyet veren bu savaşın muhtemel ekonomik ve siyasi sonuçları da pek çok senaryoyla ele alınıyor. Savaşın bir an evvel sona ermesini ve barışın tesis edilmesini temenni ediyoruz” dedi.