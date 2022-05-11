11 May 2022 - 15:21- Ekonomi G: 11 May 2022 - 15:22

Koç Holding, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding, 2022 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 152,1 milyar TL gelir elde ederken, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.
Koç Holding, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. mask

2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Pandemi ile mücadelede iki yılı geride bıraktığımız bu dönemde, salgının etkilerinin azaldığını görmek bizlere umut veriyor. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel ölçekli değişimleri yakından takip ediyoruz. Büyük insani dramlara sebebiyet veren bu savaşın muhtemel ekonomik ve siyasi sonuçları da pek çok senaryoyla ele alınıyor. Savaşın bir an evvel sona ermesini ve barışın tesis edilmesini temenni ediyoruz” dedi.
# bir, ile

11 May 2022 - 15:21 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.203.794 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Türkiye’nin patent şampiyonu Turkcell oldu mask
Türkiye’nin patent şampiyonu Turkcell oldu
Koç Holding, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. mask
Koç Holding, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.
Arzum’dan 33.9 Milyon TL net kâr mask
Arzum’dan 33.9 Milyon TL net kâr
ING ekonomiye desteğini sürdürdü mask
ING ekonomiye desteğini sürdürdü
Bizim Toptan cirosunu yükseltti mask
Bizim Toptan cirosunu yükseltti
ŞOK Marketlerin istihdamı 40 bine ulaştı mask
ŞOK Marketlerin istihdamı 40 bine ulaştı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL