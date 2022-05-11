Arzum’dan 33.9 Milyon TL net kâr

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2022 yılının ilk üç ayında 33.9 Milyon TL net kâr elde etti. Yılın ilk üç ayında 58.2 Milyon TL esas faaliyet kârı elde eden Arzum’un hasılatı Ocak-Şubat-Mart 2022 döneminde 307.8 Milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece Arzum, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında artırdı.
BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ
Brüt kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72.2 oranında artırarak 113.2 Milyon TL’ye ulaştıran Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79.8 oranında artarak 56.7 Milyon TL olarak gerçekleşti.Birinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Arzum CEO’su Mete Zadil, Bağımsız araştırma kuruluşunun verilerine göre; Küçük Ev Aletleri pazarının ilk üç aylık dönemde adette %6,5 ciroda ise %83,5 büyüme gösterdiğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.