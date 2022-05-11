Türkiye’nin patent şampiyonu Turkcell oldu

Turkcell’in Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji şirketi, 2021 yılında toplam 565 patent başvurusu yaparak dijital ekonomideki rolünü güçlendirdi. Turkcell Teknoloji, 2007 yılından bu yana yaptığı 3.200’ün üzerinde ulusal ve 200’ü aşkın uluslararası patent başvurusunun yanı sıra 900’e yakın tescillenmiş patentiyle de sektöründe öncü konumunu sürdürüyor.
EKONOMİK DEĞERLER
Dünyanın ilk dijital operatörü olarak tüm ürün ve hizmetlerde yoğun Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Hızla dijitalleşen günümüz dünyasında rekabetin inovasyon ve Ar-Ge odaklı olmasından dolayı fikri haklar, rekabette kazandıran faktörlerin başında yer alıyor ve üretilen çıktıların ekonomik değere dönüşmesinde kritik rol oynuyor. Turkcell markasını global ölçekte rekabetçi konuma taşıyan yenilikçi ürün ve servislerimizin her biri, başarılı Ar-Ge faaliyetlerimizin sonucunda ortaya çıkıp hayata geçmeye devam ediyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.