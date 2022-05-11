11 May 2022 - 15:22- Ekonomi G: 11 May 2022 - 15:23

Türkiye’nin patent şampiyonu Turkcell oldu

Ülkemizde dijital dönüşümün öncüsü Turkcell, geliştirdiği inovatif ürün ve hizmetlerin yanı sıra yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile yine Türkiye’nin patent şampiyonu oldu
Türkiye’nin patent şampiyonu Turkcell oldu mask

Turkcell’in Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji şirketi, 2021 yılında toplam 565 patent başvurusu yaparak dijital ekonomideki rolünü güçlendirdi. Turkcell Teknoloji, 2007 yılından bu yana yaptığı 3.200’ün üzerinde ulusal ve 200’ü aşkın uluslararası patent başvurusunun yanı sıra 900’e yakın tescillenmiş patentiyle de sektöründe öncü konumunu sürdürüyor.

EKONOMİK DEĞERLER

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak tüm ürün ve hizmetlerde yoğun Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Hızla dijitalleşen günümüz dünyasında rekabetin inovasyon ve Ar-Ge odaklı olmasından dolayı fikri haklar, rekabette kazandıran faktörlerin başında yer alıyor ve üretilen çıktıların ekonomik değere dönüşmesinde kritik rol oynuyor. Turkcell markasını global ölçekte rekabetçi konuma taşıyan yenilikçi ürün ve servislerimizin her biri, başarılı Ar-Ge faaliyetlerimizin sonucunda ortaya çıkıp hayata geçmeye devam ediyor” dedi.

11 May 2022 - 15:22 - Ekonomi

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