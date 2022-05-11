11 May 2022 - 15:24- Gündem G: 11 May 2022 - 15:27

Diyalog grubu Gebzeli meslektaşlarıyla kahvaltı da buluştu

Gebze Ella Restoran Cafe’de, meslektaşlarıyla kahvaltıda buluşan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Adayı Özcan Çakır, Gebzeli üyelerin desteğine talip oldu
Diyalog grubu Gebzeli meslektaşlarıyla kahvaltı da buluştu mask
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Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olağan genel kurulu 14-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 grubun yarışacağı seçimlerde adaylar son turlarını gerçekleştiriyor. Diyalog Grubu’nun temsilcisi olan Özcan Çakır’da, Gebze’de önemli bir organizasyon yaptı. Gebzeli meslektaşlarıyla kahvaltıda buluşan Çakır’a önceki dönem başkanlarından Fikret Gökmen, önceki dönem yöneticilerinden Cengiz Tosun ve yönetim kurulu adayı Ahmet Erdinç Pertev eşlik etti. Gebze’de sıcak bir karşılamayla ağırlanan Diyalog Grubu temsilcileri, seçime sayılı günler kala moral depoladı.
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11 May 2022 - 15:24 - Gündem

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