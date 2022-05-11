Aydoğmuş: Sonlarının geldiğini kabul ediyorlar

Yeniden Refah Partisi (YRP) Körfez İlçe Teşkilatı Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın 15 Mayıs da katılacağı 2’nci Olağan Kongresi öncesi son ilçe divan programını YRP İl Başkanı Mehmet Aras’ın katılımı ile gerçekleştirdi.
“ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ”
Açılış konuşmasını yapan YRP Körfez İlçe Başkanı H.Arif Aydoğmuş, Körfez’de Yeniden Refah Partisi’ne olan ilginin her geçen gün arttığı ve bu ilginin Körfez’de 94 de olduğu gibi Yeniden Refah Partisi'nin iktidarını müjdelediğini söyledi. Körfez’de Cumhur İttifakı meclis üyelerinin arsa satışı ile ilgili görüşmeye katılmamalarını doğru bulduğu ve tepkilerinden dolayı katılmayan herkesi tebrik ettiğini dile getirdi. Fakat daha önce satılan gayri mülkler ile Aydoğmuş, “Şimdiye kadar neredeydiniz, o zaman neden tepki veremediniz. Artık sonlarının geldiğini kendileri de kabul ediyorlar demektir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.