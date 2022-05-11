Aydoğmuş: Sonlarının geldiğini kabul ediyorlar

Yeniden Refah Partisi (YRP) Körfez İlçe Teşkilatı Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın 15 Mayıs da katılacağı 2’nci Olağan Kongresi öncesi son ilçe divan programını YRP İl Başkanı Mehmet Aras’ın katılımı ile gerçekleştirdi.

“ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ”

Açılış konuşmasını yapan YRP Körfez İlçe Başkanı H.Arif Aydoğmuş, Körfez’de Yeniden Refah Partisi’ne olan ilginin her geçen gün arttığı ve bu ilginin Körfez’de 94 de olduğu gibi Yeniden Refah Partisi'nin iktidarını müjdelediğini söyledi. Körfez’de Cumhur İttifakı meclis üyelerinin arsa satışı ile ilgili görüşmeye katılmamalarını doğru bulduğu ve tepkilerinden dolayı katılmayan herkesi tebrik ettiğini dile getirdi. Fakat daha önce satılan gayri mülkler ile Aydoğmuş, “Şimdiye kadar neredeydiniz, o zaman neden tepki veremediniz. Artık sonlarının geldiğini kendileri de kabul ediyorlar demektir” dedi.