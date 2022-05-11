11 May 2022 - 15:53- Asayiş G: 11 May 2022 - 15:55

3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi kül etti

İzmit'te çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu. Yangın sebebiyle ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.
3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi kül etti mask

Olay, İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, evde çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu. Yangın sırasında mutfakta bulunan anne Fatma A. ise dumanları fark edince 3 yaşındaki oğlunu ve kızını da alarak panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında mutfakta olduğunu söyleyen Fatma A., "Çocuğum odaların birindeydi. Dumanı görünce hemen odaya koştum ve yatağın alev aldığını gördüm. Daha sonra oğlum korkup arka odaya saklanmış. Kızım da salonda televizyon izliyordu. Her şey 5 dakikada oldu" dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

11 May 2022 - 15:53 Kocaeli- Asayiş

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