Yücel Sinan yaşamını yitirdi

Kocaeli'de basın camiasının tanınan ve sevilen isimlerinden olan ve uzun yıllar boyunca Özgür Kocaeli Gazetesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Yücel Sinan (56), bir süre önce yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Sinan, tedavi gördüğü Körfez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Yücel Sinan'ın cenazesi 12 Mayıs Perşembe günü Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.