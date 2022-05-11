Kocaeli'de basın camiasının tanınan ve sevilen isimlerinden olan ve uzun yıllar boyunca Özgür Kocaeli Gazetesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Yücel Sinan (56), bir süre önce yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Sinan, tedavi gördüğü Körfez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Yücel Sinan'ın cenazesi 12 Mayıs Perşembe günü Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
11 May 2022 - 16:06- Gündem Güncelleme: 11 May 2022 - 16:10
Yücel Sinan yaşamını yitirdi
Kocaeli'de basın camiasının sevilen isimlerinden olan Yücel Sinan, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.