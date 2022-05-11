Seçimi kaybeden başkan odayı icraya verdi

Kocaeli Lokantacılar Odası olağan genel kurulu geçtiğimiz mart ayında yapılmıştı. Mevcut Başkan Hikmet Özdemir ve İlhan Haftacı’nın aday olduğu kongreyi İlhan Haftacı kazanmıştı. Yönetimi ile birlikte oda yönetimini devralan Haftacı çalışmalara başladı. Seçimi kaybeden Hikmet Özdemir ise oda yönetimini icraya verdi. Konu ile ilgili Lokantacılar Odası Başkan Vekili Adnan Kazdal basın açıklaması gerçekleştirdi.

“KENDİ MENFAATİNİN DERDİNE DÜŞTÜ”

Başkan vekili Adnan Kazdal yaptığı açıklamada, “Geçen dönem beraber görev yaptığımız Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Adnan Kazdal, Bayram Yenigün, Sezgin Günışık ve Denetim Kurulu Başkanımız Cem Yıldırım ile birlikte 5 arkadaşımız özellikle Pandemi dönemine kadar eski başkan Hikmet Özdemir ile uyum içinde çalışmaya çaba sarf etmemize rağmen Pandemi sürecinin başlaması ile odamızım eski başkanı Hikmet Özdemir Odamızın ve Esnafımızın geleceğinden ziyade kendi menfaatinin derdine düşmüş olduğunu gördük. Esnafımızdan ve Odamızın Başkanlık konumundan elde ettiği güç ile kabul edilemez bir yönetim sergilemeğe başlamıştır” ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN ODAYI HACZETTİ”

Sözlerine devam eden Kazdal, “Pandemi sürecinde tüm işyerleri kapalı veya yarı zamanlı çalıştığı bu süre içerisinde odamızın aidat gelirlerinin azalarak Aylık Mutat Ödemelerinde sıkıntıya düştüğümüz bu dönemde Denetim kurulumuzun bu durumu tespiti sonrası odamızın SSK ve vergi borçları bitene dek Kanuni Hakkı olan Başkanlık Maaşını kendi yönetime söz vererek almayacağını beyan etmesine rağmen 2021 yılı Haziran ayına kadar maaşını almaya devam etmiştir. 2022 yılı 13 Mart tarihine kadar son 9 ayda ki alacağı maaş Odanın borçları ve kongre masrafları olabileceği için bu para kendisinde ödenememiştir. Toplam 31 bin 000 maaş alacağı olmasına rağmen kongre neticesinde başkanlık görevi sona erince odamız yetkilileri ile hiçbir diyaloğa girmemeksiniz 44 bin 350 TL alacağı olduğu bahisle bunca yıl başkanlığını yaptığı ve 10 yıldır maaş aldığı Kocaeli Lokantacılar Odasını Haciz yolu ile alacağını tahsil etmek için icra davası açmıştır” dedi.

“ODAYI ZOR DURUMDA BIRAKTI”

Önceki başkanın odayı 89 bin lira borç ile bıraktığını ifade eden Kazdal, “Odamızı 89 bin 000borç ile yeni döneme girildiğini beyan etmesine, kasamızda para olmadığını bilmesine rağmen haciz yolunu seçmiş olması yönetimimizi hayret içerisinde bırakarak derinden üzmüş ve zor bir durumda bırakmıştır. Kendi döneminde hiçbir oda Başkan vekilimiz ve yöneticilerimiz asla maaş veya huzur hakkı almamış olmasına rağmen 2012 yılında 1 yıl görev yaptığı başkan vekilliği maaşını bile istemiş ve almıştır. Önümüzdeki 4 yıllık süreç içerisinde de odamızda bu böyle olacaktır” dedi.

“ÖZDEMİR’İN ŞAHSINA SÖYLEYECEK ÇOK SÖZÜMÜZ VAR”

Özdemir’in seçimi kaybettikten sonraki gazetelere verdiği beyanlara tepki gösteren Kazdal, “Gazetelere beyanat vererek "Akrep Gibi Seçime Saldırdılar” diyebilecek kadar seviyesini düşüren ve 4 yıl sonraki seçimleri kastederek rövanştan bahseden Hikmet Özdemir'in şahsına söyleyecek çok sözümüz var olmasına rağmen bizim gerçek muhatabımız kongremize o günkü hava şartlarından dolayı gelemeyen, gelip bize veya kendisine oy veren bin 290 üyemiz olduğu bilinci ile esnafımızın bu gün ülkemizin içerisinden geçtiği zor ekonomik şartlarda sektörümüzün hak ettiği itibarının sağlanması için elimiznden geleni fazlası ile yapacağız. Odamız yetkisi dahilinde 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar yasasının bize verdiği yetki ile kapsam dışı meslek dalı gurupları diye adlandırılan mesleklerde Kalfalık ve Ustalık Belgesi İmtihanlarının Odamız tarafından yapılabilmesi için hazırlıklarımız devam etmektedir” dedi.