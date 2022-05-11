İzmit Belediyesi'nden 19 Mayıs’ta gençlere büyük sürpriz!

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı İzmitlilerin coşku içerisinde kutlaması adına çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yoğun bir program hazırladı. İzmitli vatandaşların etkinliklere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.



İZMİT BELEDİYESİ 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI



14 MAYIS CUMARTESİ



19 Mayıs Gençlik Haftası Bisiklet Turu



Yer: İzmit Belediyesi Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti

Saat: 09.30-11.30



15 MAYIS PAZAR



19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası Gençlik Yürüyüşü



Toplanma Yeri: İzmit Belediyesi önü

Toplanma Saati: 09.00

Hareket Saati: 09.30

Parkur: Umuttepe Kent Orman

Zorluk Derecesi: Kolay

NOT: Yürüyüş sonrası ikram ve canlı müzik olacak.



18 MAYIS ÇARŞAMBA



19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası Bowling Turnuvası

Yer: Ncity

Saat:11.00- 18.00

NOT: Takımlar 5’er kişiliktir ve dereceye giren ilk 3 takıma bisiklet hediye edilecek.



19 MAYIS PERŞEMBE



İzmit Belediyesi 19 Mayıs Şenliği



16.00: Açılış- Bando



16.30: Spor Gösterileri-Karate



17.00: İzci Gösterisi



17.30: Spor Gösterileri - Jimnastik



18.00: Sahne İzmit



18.15: Bando



18.45: Action Team Akrobasi Show



19.15: Kortej Hazırlıkları (Belsa Plaza Kulesinden İple İniş Bayrak Show)



19.30: Motor Grupları Kortej Hareket- 19.40 Kortej Yürüyüşü



21.00: Athena konseri