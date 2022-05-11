11 May 2022 - 16:18- Kültür-Sanat G: 11 May 2022 - 16:55

İzmit Belediyesi'nden 19 Mayıs’ta gençlere büyük sürpriz!

İzmit Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı gerçekleştireceği bir dizi programla dolu dolu kutlayacak
İzmit Belediyesi'nden 19 Mayıs’ta gençlere büyük sürpriz! mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı İzmitlilerin coşku içerisinde kutlaması adına çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yoğun bir program hazırladı.  İzmitli vatandaşların etkinliklere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. 


İZMİT BELEDİYESİ 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI


14 MAYIS CUMARTESİ 


19 Mayıs Gençlik Haftası Bisiklet Turu


Yer: İzmit Belediyesi Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti
Saat: 09.30-11.30


15 MAYIS PAZAR


19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası Gençlik Yürüyüşü


Toplanma Yeri: İzmit Belediyesi önü
Toplanma Saati: 09.00
Hareket Saati:  09.30
Parkur: Umuttepe Kent Orman 
Zorluk Derecesi: Kolay
NOT: Yürüyüş sonrası ikram ve canlı müzik olacak.


18 MAYIS ÇARŞAMBA 


19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası Bowling Turnuvası
Yer: Ncity
Saat:11.00- 18.00
NOT: Takımlar 5’er kişiliktir ve dereceye giren ilk 3 takıma bisiklet hediye edilecek.


19 MAYIS PERŞEMBE


İzmit Belediyesi 19 Mayıs Şenliği


16.00: Açılış- Bando


16.30: Spor Gösterileri-Karate


17.00: İzci Gösterisi


17.30: Spor Gösterileri -  Jimnastik


18.00: Sahne İzmit


18.15: Bando


18.45: Action Team Akrobasi Show


19.15: Kortej Hazırlıkları (Belsa Plaza Kulesinden İple İniş Bayrak Show)


19.30:  Motor Grupları Kortej Hareket- 19.40 Kortej Yürüyüşü


21.00: Athena konseri

11 May 2022 - 16:18 - Kültür-Sanat

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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