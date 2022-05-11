Asker uğurlamada, tünelde yol kesip havaya ateş açtılar

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Derince Tüneli’nde meydana geldi. Asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturan bir grup, D-100 Karayolu Derince Tüneli’nde yolu trafiğe kapattı. Bu sırada araçtan inen bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı. Araçlarında bulunan diğer kişiler ise kornalara bastı. Olay ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü hem cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüyü hem de güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişinin B.A. olduğu tespit edildi. B.A. hakkında adli işlem uygulanırken, olayda kullanılan kurusıkı tabancaya el konuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.