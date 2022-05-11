11 May 2022 - 16:25- Asayiş G: 11 May 2022 - 16:27

Asker uğurlamada, tünelde yol kesip havaya ateş açtılar

Derince'de asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturan bir grup, Derince Tüneli’nde yol kesip kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatılırken, tabancaya el konuldu. 
Asker uğurlamada, tünelde yol kesip havaya ateş açtılar mask

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Derince Tüneli’nde meydana geldi. Asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturan bir grup, D-100 Karayolu Derince Tüneli’nde yolu trafiğe kapattı. Bu sırada araçtan inen bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı. Araçlarında bulunan diğer kişiler ise kornalara bastı. Olay ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü hem cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüyü hem de güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişinin B.A. olduğu tespit edildi. B.A. hakkında adli işlem uygulanırken, olayda kullanılan kurusıkı tabancaya el konuldu.

11 May 2022 - 16:25 Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.203.794 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Evden hırsızlık yapan şahıs adliyeye sevk edildi mask
Evden hırsızlık yapan şahıs adliyeye sevk edildi
Lojistik deposunda 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi mask
Lojistik deposunda 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı mask
Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı
Körfezli genç feci kazada hayatını kaybetti mask
Körfezli genç feci kazada hayatını kaybetti
Haftalık uyuşturucu raporu: 64 operasyonda 17 kişi tutuklandı mask
Haftalık uyuşturucu raporu: 64 operasyonda 17 kişi tutuklandı
Annesi kardeşini banyo yaptırırken kapıyı kilitledi, evdekiler mahsur kaldı mask
Annesi kardeşini banyo yaptırırken kapıyı kilitledi, evdekiler mahsur kaldı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL