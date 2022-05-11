11 May 2022 - 19:05- Kültür-Sanat G: 11 May 2022 - 19:14

Lale Tığ imza günü düzenliyor

Birçok esere imza atan Lala Tığ, son kitabı Bahçemdeki Saray için imza günü düzenliyor
Lale Tığ imza günü düzenliyor mask

Bahçemdeki Saray isimli kitabı için imza günü düzenleyen Yazar Lale Tığ, 12 Mayıs Perşembe günü Soydan İş Merkezi Zemin Kat ‘ta bulunan Kitap Keyfim’de sevenleriyle buluşacak. Tığ’ın kitap imza günü 14.00 ile 18.00 saatleri arasında gercekleşecek.
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11 May 2022 - 19:05 - Kültür-Sanat

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