11 May 2022 - 22:09- Gündem G: 11 May 2022 - 22:11

Acil kan aranıyor

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören bir hasta için AB Rh - kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 506 306 96 9...
Acil kan aranıyor mask

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören bir hasta için AB Rh - kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 506 306 96 91 numaralı telefona ulaşabilir
# bir

11 May 2022 - 22:09 - Gündem

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