12 May 2022 - 23:59- Spor G: 12 May 2022 - 10:36

Kocaelispor, İstanbul’da
Kocaelispor, İstanbul’da mask

Kocaelispor, Eyüpspor ile oynanacak olan kader maçı için İstanbul’a 2 gün önceden gitti. Dün saat 19.00’da Körfez Brunga Tesisleri’nden İstanbul’a hareket eden kafile, Bayrampaşa Golden Tulip Otel’de kampa girdi. Bugün (Cuma) saat 16.00’da Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde antrenman yapacak olan ekibimiz maç saatini beklemeye başlayacak. Eyüpspor – Kocaelispor maçı Eyüp İlçe Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak.

12 May 2022 - 23:59 - Spor

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