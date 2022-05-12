12 May 2022 - 14:51- Gündem G: 12 May 2022 - 14:52

Kitap fuarı için otopark hazırlanıyor

14-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 12. Kocaeli Kitap Fuarı ziyaretçileri için 812 araç kapasiteli açık otopark ve kavşak düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor

Kitap fuarı için otopark hazırlanıyor mask

İki yıllık pandeminin ardından 14-22 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.’si düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezinde yapılacak. Kocaeli Kongre Merkezi otoparkında kurulacak çadırlarda 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 sivil toplum kuruluşu yer alacak. Marmara bölgesinden fuara gelmesi beklenen ziyaretçiler için Kongre Merkezi karşısında bulunan eski Mannesman fabrikası alanına 812 araç kapasiteli açık otopark Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yapılıyor.

AÇIK OTOPARK VE KAVŞAK DÜZENLEMESİ

12. Kocaeli Kitap Fuarı 14-22 Mayıs tarihlerinde İzmit Sekapark’ta bulunan Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Kongre Merkezi karşısında bulunan alan Fen İşleri ekiplerince 812 araç kapasiteli açık otopark ve otoparka ulaşımı sağlamak amacıyla kavşak düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Kitap Fuarı başlamadan tamamlanacak çalışmalar son sürat devam ediyor. Eski Mannesman fabrikası alanına yapılan açık otopark için 450 ton asfalt serimi yapıldı. Kavşak düzenlemesi de yapılan alanda çalışmalar fuar başlamadan tamamlanmış olacak.

12 May 2022 - 14:51 - Gündem

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