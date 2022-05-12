Kandıralı Sarıca, yeni kitabını Bizkandırayız üyeleri için imzaladı

Bizkandırayız Şiir Topluluğu üyeleri, topluluk sözcüsü Aygün Aynagöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Kandıra Cadde Cafe’de düzenlenen toplantıya “İçinden Kandıra Geçen Yazılar” adlı kitabını çıkaran emekli Devlet Planlama Teşkilatı Genel Müdürü İsmail Sarıca da katıldı. Toplantı, 582 sayfalık kitabın tanıtımı ve nasıl yazıldığına ilişkin İsmail Sarıca’nın sunumu ile başladı. Kitabın son sayfasına konan “Kitaba Sonuç” adlı şiiri okuyan Aygün Aynagöz’den sonra şiir topluluğu üyeleri de farklı şairlerden şiirler okuyarak söyleşiye renk kattılar. Üyeler, İsmail Sarıca tarafından imzalanmış şekilde kendilerine hediye edilen kitapları görünce duygulandılar.

SARICA’YA PLAKET

Kandıra’nın kültürüne yaptığı katkılardan dolayı İsmail Sarıca’ya plaketini; Büyükşehir Belediyesi Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler İl Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kandıralılar Derneği Başkanı Sinan Yolcu, Bizkandırayız Müzik Topluluğu Eğitmeni Şahin Ecevit ve Bizkandırayız Şiir Topluluğu sözcüsü Aygün Aynagöz birlikte takdim ettiler. Sağlık emekçisi ve saz sanatçısı olan Derya Demirel’in bağlama ile çaldığı türküler hep birlikte seslendirildi.

YOĞUN KATILIM

Emekli Devlet Planlama Teşkilatı Genel Müdürü İsmail Sarıca ve eşi Dr. Süheyla Sarıca’nın da hazır bulunduğu programa;

· Bizkandırayız Kültür Platform Kurucusu Aygün Aynagöz ve eşi Nurşen Aynagöz,

· Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler İl Koordinatörü Abdullah Köktürk,

· Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Sinan Yolcu,

· Denetleme Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve kızı Zeynep Gökçen Okyar,

· Bizkandırayız Müzik Topluluğu Eğitmenleri Engin ve Şahin Ecevit,

· Nar Çiftliği sahipleri Nardane-Ahmet Kuşcu,

· Sağlıkçı ve saz sanatçısı Derya Demirel,

· Eski CHP Kandıra İlçe Başkanı Recep Şenol,

· Ressam Aytaç Kürekçioğlu,

· Tarihçi - Diş Hekimi İbrahim Ark,

· Kandıra ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi İpek Sümer,

· Satranç Öğretmeni Mustafa Yıldız,

· Gül Alkan,

· Eğitimci Sabahat Ulutaş ve eşi Cem Ulutaş,

· Olcay Tokdemir,

· Müfide Ecevit,

· THK Kandıra Şube Başkanı Vural Çevik,

· Kandıra Akdurak Mahallesi Muhtarı Cüneyt Özcan,

· Kandıra Musiki ve Tiyatro Derneği yönetim kurulu üyeleri; Sabahattin Akyıldız, Levent Aydoğdu, Nazlı Şen, İnci Bayrak, Celil Sağlam, Ayfer Aynagöz, Günay Çömlek, Salih Akyıldız, Nizamettin Yılmaz,

· Edebiyat ve sanatseverler katıldı.

İSMAİL SARICA KİMDİR?

8 Eylül 1941’de Kandıra Çerçili köyünde doğdu. Çerçili İlkokulu ve Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Bir süre Kandıra’da öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyoloji öğrenimi gördü. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman yardımcılığı, uzmanlık ve daire başkanlığı görevlerinde bulundu. 1994-2004 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel müdürlüğü görevini yürüttü ve daha sonra kendi rızasıyla emekli oldu. CHP’den iki dönem milletvekilliği adaylığı girişiminde bulundu. Bir dönem de Kandıra Belediye Başkan aday adayı olmuştu. Çocuk Doktoru Süheyla Sarıca ile evli olan İsmail Sarıca, bir çocuk babasıdır.